Stand: 29.06.2023 12:09 Uhr Zuletzt mehr Insolvenzen in Hamburg als üblich

Im ersten Halbjahr haben in Hamburg mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet als üblich. Laut Auskunftei Creditreform kamen 82 Insolvenzen auf je 10.000 Unternehmen. Mehr gab es nur im Saarland (89) und in Berlin (103). Bundesweit beträgt die Insolvenzquote 56, wie Creditreform am Donnerstag mitteilte. Ein Grund für die Pleiten seien die hohen Energie- und Materialkosten.

