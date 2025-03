Zulassung von E-Autos im letzten Jahr in Hamburg stark gesunken Stand: 16.03.2025 14:50 Uhr Der Ausbau der Elektromobilität ist in Hamburg ins Stocken geraten. Im vergangenen Jahr wurden in der Hansestadt nur noch 6.000 neue E-Autos zugelassen.

In Sachen Klimaschutz hinkt der Verkehrsbereich deutlich hinterher. Hier sind die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr kaum gesunken, so hat es das Umweltbundesamt Ende der Woche festgestellt. Das liegt auch daran, dass der Umstieg auf die E-Mobilität bisher kaum gelingt.

Nur 40.000 von 950.000 Autos fahren elektrisch

In Hamburg zeigt sich das auch an den Zulassungszahlen. Im vergangenen Jahr gab es nur noch halb so viele neue E-Autos, wie in den beiden Jahren zuvor. Ende 2023 hatte die Bundesregierung kurzfristig die Fördermittel gestrichen. Unter den rund 950.000 Fahrzeugen in Hamburg gibt es gerade einmal 40.000 reine Elektroautos - dazu noch 24.000 Plug-In-Hybride. Deren Zahl ist sogar gesunken.

30 Prozent elektrische Busse in Hamburg

Deutlich besser sieht es im öffentlichen Bereich aus: Inzwischen fahren 30 Prozent der Hamburger Busse emissionsfrei. Bei den Taxis sind es 20 Prozent. Und der Fuhrparkt von Polizei, Feuerwehr und Hamburger Behörden kommt sogar auf einen E-Auto-Anteil von 54 Prozent.

