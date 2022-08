Zugverkehr in Hamburg nach Lkw-Brand eingeschränkt Stand: 08.08.2022 17:33 Uhr Unter dem S-Bahnhof Elbbrücken hat am Montagmorgen ein Lastwagen gebrannt. Fernverkehr und U4 fahren inzwischen wieder, der S-Bahnverkehr bleibt jedoch bis Betriebsschluss unterbrochen.

Ein Lastwagenfahrer war nach Angaben der Polizei gegen 6 Uhr auf der Zweibrückenstraße unterwegs, als ihn der Fahrer eines anderen Fahrzeuges auf den Brand aufmerksam machte. Der Lkw-Fahrer hielt direkt unter der Brücke an der Station Elbbrücken an - und das hatte Folgen für Pendlerinnen und Pendler: S-Bahn- und Fernverkehr wurden unterbrochen, auch die U4 fuhr dort zwischenzeitlich nicht mehr. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, das Feuer wurde um 7.30 Uhr mit Schaum gelöscht.

S3 und S31 unterbrochen - volle Regionalbahnen

Der U-Bahn- und Fernverkehr rollt inzwischen wieder, bei den S-Bahnen kommt es jedoch weiter zu Behinderungen. Die Züge der Linien S3 und S31 würden bis zum Betriebsschluss nicht mehr zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg fahren, sagte eine Bahnsprecherin. Fahrgäste der Linie S3 sollten auf die verstärkt bediente Buslinie 13 ab Berliner Tor ausweichen. Reisende mit Ziel Harburg könnten auch die Regionalbahn nutzen. Außerdem seien Taxi-Shuttles zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg im Einsatz.

Wegen der gesperrten S-Bahngleise war es am Montagnachmittag in den Regionalbahnen Richtung Süden voll. Am Hamburger Hauptbahnhof standen die Reisenden zum Teil dicht an dicht.

AUDIO: Einschränkungen im S-Bahnverkehr nach Lkw-Brand (1 Min) Einschränkungen im S-Bahnverkehr nach Lkw-Brand (1 Min)

Brücke wird noch untersucht

Inwieweit die Brücke durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wird laut Bahn noch geprüft. Es sei eine umfangreichere Analyse erforderlich.

Laut Polizei könnte ein technischer Defekt den Brand des Lkw ausgelöst haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.08.2022 | 17:00 Uhr