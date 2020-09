Stand: 18.09.2020 16:24 Uhr - NDR 90,3

Züge sollen südlich der Elbe schneller vorankommen

Die Deutsche Bahn will den Zugverkehr südlich der Elbe beschleunigen. In Wilhelmsburg plant sie ein sogenanntes Kreuzungsbauwerk, das dem Hafen- aber auch dem Personenverkehr zugute kommt.

Investitionen in Höhe von 220 Millionen Euro

Noch stehen Güterzüge häufig zwischen dem Hafen und Harburg im Stau. Damit zwingen sie Personenzüge zum Halten und die Fahrgäste zum Warten. Das will die Deutsche Bahn durch die kräftigen Investitionen in Höhe von 220 Millionen Euro abstellen. In Höhe der Thielenstraße in Wilhelmsburg baut sie ab 2025 neue Gleise. Das Besondere: Die beiden Gleise werden in einem Tunnel die Gleise für den Personenverkehr kreuzen.

Personen- und Güterzüge kommen sich nicht mehr in die Quere

Manuela Herbort, die Konzernbevollmächtigte der Bahn im Norden, erklärt den Vorteil so: Personenzüge könnten künftig ohne zeitraubenden Halt ungestört durchfahren. Zudem sinke der Lärmpegel. Und das Projekt nutze dem Hafenausbau. In keinem anderen europäischen Großhafen werden so viele Container auf der Schiene transportiert wie in Hamburg.

Tjarks sieht Vorteile für Pendler

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sieht den Vorteil vor allem für die Pendlerinnen und Pendler aus dem Hamburger Süden, die schneller durchkommen. Es dauert allerdings noch zehn Jahre, bis das Schienenbauwerk fertig ist.

