Zu wenige Messgeräte in Hamburger Pflegeheimen? Stand: 20.11.2021 16:41 Uhr Derzeit gibt es in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen mehr als 100 Corona-Infektionen. Nach Recherchen des Hamburg Journals im NDR Fernsehen wird jedoch zumindest in den 13 Einrichtungen von Pflegen & Wohnen ein von Intensivmedizinerinnen und -medizinern dringend empfohlenes Hilfsmittel für die Überwachung der Bewohnerinnen und Bewohner verzichtet.

Es geht um Pulsoximeter. Das sind simple Sensoren, mit deren Hilfe der Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen wird. Dazu wird einfach ein Finger des Patienten oder der Patientin in den Sensor gesteckt, das Gerät zeigt den Wert an. So lässt sich sofort und sehr einfach ermitteln, ob die Lunge von einer Covid-19-Infektion bereits geschädigt ist.

Sauerstoffgehalt des Blutes ein wichtiger Indikator

In den Pflegeheimen von Pflegen & Wohnen werden solche Geräte nicht angewandt. Für Intensivmedizinerinnen und -mediziner - auch am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - ist der Sauerstoffgehalt des Blutes jedoch ein wichtiger Indikator, um den Zeitpunkt einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht zu verpassen. Sind die Symptome eines Sauerstoffmangels bereits sichtbar, sinken die Behandlungschancen dramatisch, meint auch der Hamburger Lungenspezialist Martin Ehlers.

Pflegen & Wohnen wies die Vorwürfe zurück. Das Pflegepersonal würde auch ohne die 25 Euro teuren Geräte den Gesundheitszustand der Covid-19-Patientinnen und -patienten in den Heimen ausreichend gut erkennen. Außerdem sei man für eine derartige diagnostische Maßnahme nicht zuständig.

