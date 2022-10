Stand: 29.10.2022 12:25 Uhr Zu warm: Eislaufbahn in Planten un Blomen verschiebt Saisonstart

Eigentlich sollte die Eisarena in Planten un Blomen am Sonnabend in die Wintersaison starten, doch wegen des warmen Wetters wurde die Eröffnung verschoben. Mitinhaber Rolf Schwabe sagte im Gespräch mit NDR 90,3: "Das Aufeisen zu Saisonbeginn ist immer sehr energieintensiv. Dafür brauchen wir bestimmte Umgebungstemperaturen, die wir momentan nicht haben." Neuer Eröffnungstermin soll nun Montag sein.

