Stand: 09.03.2023 09:52 Uhr Zoll mit Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Hamburg

Am Donnerstag ist der Zoll bundesweit im Großeinsatz, um zu überprüfen, ob der Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde in Betrieben eingehalten wird. In Hamburg sind rund 60 Kontrolleurinnen und Kontrolleure in der ganzen Stadt unterwegs. Überprüft werden unter anderem Schnell-Imbisse, Nagelstudios, Friseur-Salons oder auch Auto-Werkstätten und Waschanlagen.

