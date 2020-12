Zieht es die Hamburger immer mehr in die Außenbezirke? Stand: 26.12.2020 13:43 Uhr Immer mehr Hamburger zieht es an den Stadtrand, da ist sich Eimsbüttels Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) sicher. Dafür baut Hamburg viele Stadtteilzentren aus.

Gätgens schaut extrem aufmerksam auf Zukunftsentwicklungen. Gerade lässt er ein soziales Leitbild für den Bezirk Eimsbüttel im Jahr 2040 erarbeiten. Und er wagt eine Prognose. Corona, sagt er NDR 90,3, stärkt die grünen Quartiere am Stadtrand. Die Kerne der Stadtteile Eimsbüttel, Hoheluft und Rotherbaum hätten hingegen kein vergleichbares Wachstumspotential.

AUDIO: Der Trend geht zum Stadtrand (1 Min)

Mehr Freiraum, weniger Verkehr

Es werde vielmehr ein Bedürfnis nach mehr Freiraum geben, so der Sozialdemokrat. "Die Menschen werden mehr zu Hause arbeiten können. Wir werden deswegen weniger Verkehr haben", vermutet Gätgens. "Das ist, glaube ich, insgesamt eine gute Entwicklung."

Gerade in den Außenbereichen würden sich die Bewohner mit ihrem Kiez identifizieren, sagt der Bezirksamtsleiter. Daher müsse man etwas für die neuen Wohngebiete in Stellingen oder Eidelstedt tun. Er glaubt, es werde ein Revival der Stadtteilzentren geben.

Lebendige Zentren für die Außenbezirke

Für die investiert Hamburg allein im Bezirk Eimsbüttel mehr als 18 Millionen Euro im kommenden Jahr. Das Hamburg-Haus am Doormannsweg wird komplett saniert, das Bürgerhaus Eidelstedt umgebaut und Gemeinschaftshäuser am Hörgensweg und am Sportplatzring neu gebaut. Damit bekommen Außenbezirke lebendige Zentren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.12.2020 | 10:00 Uhr