"Zeynep": Bahnverkehr von und nach Hamburg noch eingeschränkt

Nachdem das Orkantief "Zeynep" über Norddeutschland hinweggezogen ist, gibt es noch immer starke Behinderungen im Bahnverkehr. Das bleibt voraussichtlich bis Montag so, ein Schwerpunkt ist Hamburg.

Bahnreisende im Fernverkehr müssen weiter mit großen Einschränkungen rechnen, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. "Die Prognose für den Sonntag und auch den Montag bleibt schwierig", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Schäden an der Bahninfrastruktur seien massiv, der Zugverkehr bleibe im Norden bis mindestens Montagnachmittag stark beeinträchtigt. Nach Bahnangaben hat es durch die Stürme der vergangenen Tage Schäden im Eisenbahnnetz auf einer Länge von mehr als 1.000 Kilometer gegeben.

Kostenfreie Stornierungen bei der Bahn möglich

Vor allem Reisen nach Hamburg und Bremen sollten Fahrgäste laut der Deutschen Bahn vermeiden. Sie sollten sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Deutschen Bahn informieren - oder bei der kostenlosen Sonder-Hotline unter 08000 99 66 33. Reisende, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 21. Februar 2022 geplante Reise verschieben, können ein gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 28. Februar entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt

Am Freitagnachmittag hatte die Bahn wegen des Orkantiefs "Zeynep" ihren Fern- und Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands gestoppt. Betroffen waren laut Bahn neben Hamburg auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Nordrhein-Westfalens. Auch der Metronom-Zugverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt und erst am Sonnabendnachmittag teilweise wieder aufgenommen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Strecken zwischen Lüneburg und Harburg und zwischen Bremen und Harburg wieder freigegeben seien. Ab Harburg bestehe Anschluss an die S-Bahn bis Hamburg Hauptbahnhof. Es seien allerdings weniger Züge als sonst im Einsatz.

U- und S-Bahnen fahren wieder

Die Hamburger Hochbahn hatte ab Freitagabend vorsorglich den U-Bahn-Verkehr auf die Tunnelbereiche beschränkt. Am Sonnabend wurden die Verbindungen dann nach und nach wieder aufgenommen. Bei der S-Bahn kam es wegen umgestürzter Bäume ebenfalls zu vielen Ausfällen. Im Laufe des Sonnabends wurden aber weitere Streckenabschnitte wieder freigegeben. Seit dem Nachmittag sind die sturmbedingten Einschränkungen bei S-Bahn, U-Bahn und AKN wieder aufgehoben, mit zwei Ausnahmen: Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Buxtehude und Stade und keinen Halt an der S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken.

Schwere Sturmflut

Wegen des Orkantiefs "Zeynep" war die Hamburger Feuerwehr seit Freitagnachmittag zu 1.475 Einsätzen ausgerückt. Es wurden Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen und Hamburg erlebte erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser. Dadurch wurden neben dem Fischmarkt auch die Große Elbstraße sowie Teile der Hafencity überflutet. In den überspülten Gebieten mussten trotz Warnungen einzelne Fahrzeuge geborgen werden. Am Sandtorkai konnten Einsatzkräfte mit einem Schlauchboot zwei Männer aus einem Fahrzeug retten, sie kamen mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Insgesamt hinterließ "Zeynep" weniger Schäden als befürchtet. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte nach Eilbek, weil sich ein Teil der Verblendfassade eines Wohnhauses gelöst hatte und abgestürzt war. In den meisten Fällen musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate forderten die Einsatzkräfte, ebenso Dach- und Fassadenteile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden.

Sturmtief "Antonia" kommt

Und die Serie der Stürme wird fortgesetzt, das Sturmtief "Antonia" soll im Laufe des Tages starke bis stürmische Böen bringen. Turbulent kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann noch einmal in der Nacht zum Montag werden. Dann seien schwere Sturmböen oder orkanartige Böen möglich. Besondere Gefahr geht derzeit von Bäumen aus, erklärte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. "Die ohnehin durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogenen und in teilweise stark aufgeweichten Böden stehenden Bäume können dabei leicht umstürzen", so Leyser. Auch der Montag soll noch stürmisch bleiben, erst ab Dienstag beruhigt sich das Wetter dann wohl.

