Stand: 06.11.2023 13:00 Uhr Zeugensuche nach versuchtem Sexualdelikt in Lurup

In Lurup ist am Freitagabend eine Frau von einem Mann überfallen worden. Die 29-Jährige war gegen 22.30 Uhr auf dem Heimweg, als der Unbekannte sie an der Kreuzung Luruper Hauptstraße / Elbgaustraße von hinten zu Boden stieß. Er soll dann versucht haben, sie auszuziehen. Das Opfer konnte sich losreißen und laut um Hilfe rufen. Daraufhin floh der Mann. Die Hamburger Polizei sucht nun mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat. Die können sich unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.11.2023 | 13:00 Uhr