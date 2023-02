Stand: 09.02.2023 17:00 Uhr Zeugensuche nach sexuellem Übergriff auf Joggerin

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Joggerin nach Zeugen. Die 21-Jährige war am Montagabend in Sasel von zwei Unbekannten attackiert worden. Die Männer sollen sich auch an ihr vergangen haben. Die Tat geschah zwischen 21 und 22 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise die Täter oder die Tat beobachtet haben, um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.02.2023 | 17:00 Uhr