Stand: 04.01.2024 07:42 Uhr Zeugensuche nach sexuellem Übergriff an der Außenalster

Die Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff an der Außenalster Zeuginnen und Zeugen. Am Sonntag wurde dort eine 33-jährige Joggerin von einem Unbekannten angegriffen. Er tauchte plötzlich vor ihr auf und griff ihr in den Schritt. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann konnte flüchten. Er soll 1,80 Meter groß und schlank sein und braune Haare haben. Der Mann hatte Jeans und eine dunkelblaue Daunenjacke an.

