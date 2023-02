Stand: 02.02.2023 15:00 Uhr Zeugensuche nach Raubüberfall in St. Georg

In St. Georg ist am Montagnachmittag ein Mann angegriffen und ausgeraubt worden. Laut Polizei attackierten drei Männer den 42-Jährigen an der Adenauerallee. Dabei setzten sie auch Pfefferspray ein. Die Täter konnten mit dem Handy und Bargeld des Opfers entkommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben. Zeugenaussagen nimmt sie unter 040 / 42 86 - 56 789 oder in einer der Polizeidienststellen entgegen.

