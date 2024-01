Stand: 17.01.2024 11:13 Uhr Zeugensuche nach Kunstdiebstahl in der City

Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Kunstdiebstahl in der Innenstadt. Ende Oktober hat eine unbekannte Täterin eine Skulptur aus einer Kunstgalerie in der Straße Große Bleichen gestohlen. Es handelt sich um einen goldfarbenen Porzellanapfel mit der New Yorker Skyline des amerikanischen Künstlers Charles Fazzino. Das Pop-Art-Kunstwerk ist etwa 30 Zentimeter groß und fünf Kilo schwer. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

