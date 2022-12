Stand: 30.12.2022 05:30 Uhr Zeugensuche nach Diebstahl in Luxusgeschäft

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Diebstahl im Luxusgeschäft Louis Vuitton am neuen Wall Zeugen. Ein etwa 20-Jähriger war am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr vom Ladendetektiv beim Klauen erwischt worden. Der etwa 1,60 Meter große Dieb griff dem Detektiv heftig in den Schritt und floh dann mit Luxusartikeln. Den Ermittlern und Ermittlerinnen zufolge trug der Mann eine blaue Jacke, eine graue Mütze und blau-grüne Sneakers.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.12.2022 | 05:30 Uhr