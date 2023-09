Stand: 05.09.2023 20:20 Uhr Zeugensuche: Sexueller Übergriff in der Thadenstraße

Eine 21-jährige Frau ist am Montagmorgen von einem Unbekannten in Altona attackiert und berührt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der mutmaßliche Täter ihr in Höhe Thadenstraße unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Auf dem Gelände einer Schule sei es dann zum sexuellen Übergriff gekommen. Erst als zwei andere Männer durch Rufe auf sich aufmerksam machten, ließ der Mann von der Frau ab. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

