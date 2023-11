Stand: 22.11.2023 15:32 Uhr Zeugen nach Sexualdelikt in Borgfelde gesucht

Nach dem Überfall auf eine Frau in Hamburg-Borgfelde am späten Dienstagabend sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Ein unbekannter Mann hatte die 43-Jährige im Malzweg zunächst angesprochen, dann zu Boden gerissen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Als Anwohnerinnen und Anwohner durch die Schreie der Frau auf den Überfall aufmerksam wurden, flüchtete der Täter. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

