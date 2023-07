Zerschossener Krankenwagen aus der Ukraine in Hamburg Stand: 14.07.2023 20:43 Uhr Am Hamburger Hafen ist seit Freitag ein besonderer Krankenwagen zu besichtigen. Er wurde im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstört und stammt aus der Region Charkiw.

Der Wagen, der am Freitag und Sonnabend auf der Jan-Fedder-Promenade zu sehen ist, wurde im März 2022 während einer Evakuierung beschossen. Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) waren bei der Eröffnung dabei.

Der Krankenwagen soll an den Krieg und dessen Opfer in der Ukraine erinnern, so die Veranstalter. Sie fordern unter anderem, die Ukraine humanitär und militärisch noch stärker zu unterstützen. Noch bis Samstagabend kann man den Krankenwagen nahe den Landungsbrücken besichtigen.

