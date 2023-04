Stand: 23.04.2023 20:51 Uhr Zentralrat der Juden spricht sich in Hamburg für Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge aus

Zum ersten Mal haben sich am Sonntag die Mitglieder des Zentralrats der Juden in Deutschland in Hamburg getroffen. Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) war dabei. Gemeinsam haben sich die Teilnehmenden für den Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel ausgesprochen. Der Architekturwettbewerb soll noch in diesem Jahr beginnen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.04.2023 | 19:30 Uhr