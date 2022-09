Zellbiologe Hyman bekommt in Hamburg den Körber-Preis Stand: 02.09.2022 06:20 Uhr Der mit einer Million Euro dotierte Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft wird heute im Hamburger Rathaus an den in Dresden forschenden Zellbiologen Anthony Hyman verliehen. Der Brite wird für Grundlagenforschung zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer ausgezeichnet.

Hymans Forschung an winzigen Zelltröpfchen gibt Patientinnen und Patienten neue Hoffnung, die am Nervensystem erkrankt sind. Denn diese sogenannten Kondensate können in bestimmten Fällen Nervenzellen angreifen und Krankheiten wie Alzheimer auslösen. Diese Erkenntnisse bieten neue Ansätze für Therapien und Medikamente. Hyman sucht nun nach neuen Medikamenten, die diese Krankheiten heilen könnten.

Chance auf Nobelpreis

Der 60-Jährige wurde in der israelischen Stadt Haifa geboren. Der Zellbiologe studierte Zoologie an der englischen Universität in Cambridge und wechselte 1993 nach Heidelberg. In Dresden wurde er 1999 Mitbegründer des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik, das er bis heute mit leitet. Hyman ist auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er lehrt und forscht weltweit. Die Chancen für einen Nobelpreis stehen nicht schlecht. Denn diesen erhielten bislang sieben Preisträger des Körber-Preises.

