Stand: 06.04.2024 11:09 Uhr Zeitung: SAP baut 2.600 Stellen in Deutschland ab

Der Softwarekonzern SAP will laut einem Bericht der Zeitung "Handelsblatt" in Deutschland 2.600 Stellen streichen. Das sei Teil eines Umbaus, bei dem weltweit 8.000 Arbeitsplätze wegfallen sollen, hieß es unter Berufung auf eine interne E-Mail des europäischen Betriebsrats an die Beschäftigten. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hamburger SAP-Standort an der Tesdorpfstraße betroffen sind, ist noch unklar.

