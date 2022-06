Stand: 22.06.2022 06:31 Uhr Zeitung: FC St. Pauli will nicht jedes EM-Team bei sich trainieren lassen

In zwei Jahren findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Bei dem Turnier will der FC St. Pauli angeblich nicht jede Nationalmannschaft im eigenen Stadion trainieren lassen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, will der Club offenbar nur den Teams einen Trainingsplatz am Millerntor bieten, die zu den Werten des Vereins passen. | Sendedatum NDR 90,3: 22.06.2022 06:00