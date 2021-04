Zeitplan für Neugestaltung des Jungfernstiegs steht Stand: 28.04.2021 06:03 Uhr Hamburg hat den Zeitplan zur Neugestaltung des Jungfernstiegs festgezurrt. Mit dem endgültigen Umbau soll nun erst 2023 begonnen werden - ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Mit der neuen Verzögerung will der Senat dem Einzelhandel und der Gastronomie in der Innenstadt helfen. So eine Baustelle vor dem eigenen Laden schreckt Kunden und Kundinnen ab und die Verkehrsbehörde will es den Inhaberinnen und Inhabern in Corona-Zeiten etwas einfacher machen, wenn sie - irgendwann - ihre Restaurants und Geschäfte wieder öffnen dürfen. Auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft.

AUDIO: Späterer Umbau des Jungfernstiegs (1 Min) Späterer Umbau des Jungfernstiegs (1 Min)

Deshalb wurden im finalen Plan für den Jungfernstieg mehrere Baumaßnahmen gebündelt. Neue Abwasserkanäle, Strom- und Gasleitungen werden nun nicht mehr in diesem, sondern im nächsten und übernächsten Jahr verlegt.

Auch späterer Ausbau der Fahrradstraßen

Die Verzögerungen betreffen auch den Ausbau der Fahrradstraßen und die Neugestaltung in den Straßen Neuer Wall und Große Bleichen. Für Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) ist die Aufenthaltsqualität und auch die Sicherheit durch den provisorischen Umbau bereits jetzt deutlich gestiegen. Er spricht von 80 Prozent weniger Verkehr, weniger Lärm und besserer Luft, seitdem keine privaten Autos mehr am Jungfernstieg fahren dürfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.04.2021 | 19:00 Uhr