Stand: 23.03.2024 19:30 Uhr Zeichen für Klimaschutz: Hamburg an "Earth Hour" beteiligt

Am Samstagabend wird in Hamburg die Beleuchtung an Rathaus, Lombardsbrücke und Fischmarkt für eine Stunde abgeschaltet. Das ist laut Umweltbehörde ein Beitrag zur sogenannten "Earth Hour". Rund um den Globus sind Menschen um 20.30 Uhr Ortszeit aufgefordert, das Licht für eine Stunde auszuschalten. Damit soll ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.

