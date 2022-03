Zehntausende Schüler bei Demo in Hamburg gegen Ukraine-Krieg erwartet Stand: 03.03.2022 06:26 Uhr Hamburgs Schülerinnen und Schüler dürfen heute an der "Fridays-for-Future"-Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine teilnehmen.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) schrieb an alle Schulleitungen in der Stadt: "Wir bitten Sie als Schulleitungen, sich hierzu mit allen Beteiligten an Ihrer Schule zu besprechen, wie organisiert werden kann, dass Schülerinnen und Schülern, die das möchten, eine Teilnahme an der Protestveranstaltung ermöglicht wird." Konkret sollen alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ab 10.30 Uhr vom Unterricht befreit werden. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern sei eine Entschuldigung der Sorgeberechtigten erforderlich.

Zehntausende Teilnehmer erwartet

Die Kundgebung soll um 12 Uhr beginnen. Sie soll vom Spielbudenplatz auf St. Pauli aus durch die Innenstadt zurück nach St. Pauli ziehen. Dazu aufgerufen haben die Klimabewegung "Fridays for Future" sowie zahlreiche Jugendorganisationen unter dem Motto "Solidarität für die Ukraine". Die Polizei hatte zunächst rund 5.000 Teilnehmende erwartet, durch den Aufruf an den Schulen wird nun allerdings mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Neben Reden von Menschen aus der Ukraine und Videobotschaften russischer und ukrainischer Aktivisten und Aktivistinnen sind auch Beiträge unter anderem von Luisa Neubauer sowie Bela B von der Band Die Ärzte geplant.

Polizei: Am besten mit der Bahn anreisen

Die Polizei geht davon aus, dass es in der Innenstadt und angrenzenden Stadtteilen durch Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Man solle am besten mit der Bahn anreisen. Autofahrende sollten den betroffenen Bereich weiträumig umfahren.

"Zeichen gegen den Krieg setzen"

"Viele Menschen möchten ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen und ein Zeichen gegen den Krieg setzen", heißt es in dem Schreiben des Schulsenators. Es folgten bereits viele Hamburger Organisationen und Gruppen dem Aufruf der ukrainischen "Fridays-for-Future"-Bewegung zu einem globalen Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine. In dieser so außergewöhnlichen Situation wollten auch viele Schülerinnen und Schüler ein Zeichen für den Frieden setzen. "Die Hamburger Schulbehörde und ich als Senator begrüßen dieses Engagement und wollen allen Schülerinnen und Schülern, die das möchten, die Teilnahme ermöglichen", betonte Rabe in dem Schreiben.

Abends "Singen für den Frieden" auf dem Rathausmarkt

Für Donnerstagabend lädt der Landesmusikrat Hamburg außerdem zur Friedensdemo "Singen für den Frieden" auf den Rathausmarkt ein.

Weitere große Kundgebung am Sonnabend

Auch am Sonnabend soll es eine große Kundgebung in Hamburg geben. Die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP rufen für Sonnabendmittag um 12 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine am Jungfernstieg auf. Von dort geht es über den Hachmannplatz zum ukrainischen Generalkonsulat am Schwanenwik. "Wir verurteilen diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Schärfste", heißt es in dem Aufruf. "Das Ausmaß des menschlichen Leids ist für uns unerträglich." Mit dabei sind jüdische Jugendorganisationen, mehrere ukrainische Vereine und Organisationen sowie auch "Fridays For Future". Als Rednerinnen werden Bischöfin Kirsten Fehrs sowie Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet. Auch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka wird voraussichtlich eine Rede halten.

AUDIO: Große Ukraine-Demo in Hamburg geplant (1 Min) Große Ukraine-Demo in Hamburg geplant (1 Min)

Vergangene Woche kamen Tausende

Die Parteien unterstützen den Aufruf und bitten alle Hamburgerinnen und Hamburger, sich an der Kundgebung gegen den Krieg zu beteiligen. Am Freitag vor einer Woche waren rund 4.500 Teilnehmende zur Kundgebung gekommen - man rechne mit mindestens ebenso vielen an diesem Sonnabend, erklärt der Sprecher der Grünen Jugend, Julius Nebel. In Hamburg hatte es auch bereits in der vergangenen Woche und am Wochenende größere Kundgebungen gegeben.

