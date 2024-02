Stand: 06.02.2024 10:45 Uhr Zehn Prozent mehr Mitglieder bei DLRG in Hamburg

Anderen schwimmen beibringen, Erste Hilfe leisten oder Strände und Gewässer überwachen: Das wollen in Hamburg immer mehr Menschen. 5.245 sind mittlerweile Mitglied bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Das ist ein Plus von mehr als 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - im bundesweiten Vergleich ist es der stärkste Zuwachs. In ganz Deutschland hat die DLRG mehr als 600.000 Mitglieder - so viele wie noch nie.

