Stand: 16.08.2023 18:13 Uhr Zahlreiche Sicherheitskräfte bei Kontrolle am Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof gab es am Mittwoch eine Großkontrolle mit 250 Sicherheitskräften. Es war ein gemeinsamer Einsatz von Bundespolizei, Hamburger Polizei, Deutscher Bahn und Hochbahn. Vor dem Bahnhof standen Mannschaftswagen der Polizei und ein Container, in dem Personenkontrollen durchgeführt werden. Nach Angaben der Bundespolizei geht es darum, Präsenz zu zeigen und für mehr Sicherheit zu sorgen.

