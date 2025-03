Stand: 04.03.2025 11:54 Uhr Zahlen für 2024: Fielmann steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Die Hamburger Optiker-Kette Fielmann hat 2024 rund 300 Millionen Euro mehr Umsatz als im Vorjahr erzielt – ein Plus von 15 Prozent. In Deutschland ist das Geschäft um 7 Prozent gewachsen, in den USA um 11 Prozent. Besonders stark war die Nachfrage nach Augen-Vorsorgeuntersuchungen. Auch der Gewinn vor Steuern stieg um 23 Prozent auf rund 240 Millionen Euro. Damit setzt sich der positive Trend fort. 2022 war der Gewinn eingebrochen, woraufhin Fielmann ein Sparprogramm startete. Prozesse wurden digitalisiert, Beraterkosten gesenkt und Verwaltungsjobs gestrichen – auch in Hamburg. Das Unternehmen erwartet weiteres Wachstum und betreibt weltweit über 1.200 Filialen mit rund 24.000 Mitarbeitern.

