Zahl der erfassten Straftaten in Hamburg gestiegen

Stand: 21.08.2023 06:06 Uhr

In Hamburg steigt die Zahl der erfassten Straftaten wieder deutlich an. Genauere Einblicke in die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt es jetzt in der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU.