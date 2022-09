Stand: 07.09.2022 11:48 Uhr Zahl der Verurteilten auf neuem Tiefstand

Im Jahr 2021 haben die Strafgerichte in Hamburg 13.620 Personen verurteilt. Das ist der geringste Wert seit 1960, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der schuldig gesprochen Personen den Angaben zufolge um neun Prozent. Warum die Zahl rückläufig ist, geht aus der Statistik nicht hervor. Der Anteil männlicher Verurteilter ist laut Statistikamt in den vergangenen Jahren leicht gestiegen und liegt bei 85 Prozent. Der Anteil verurteilter Frauen sank entsprechend auf 15 Prozent. | Sendedatum NDR 90,3: 07.09.2022 12:00