Stand: 01.03.2023 13:00 Uhr Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Hamburg gestiegen

In Hamburg hat es im vergangenen Jahr einen Anstieg bei den Insolvenzen gegeben. Laut Statistikamt Nord stellten gut 540 Unternehmen in der Stadt einen Insolvenzantrag, das sind elf Prozent mehr als im Vorjahr. In den Jahren zuvor waren die Zahlen eher leicht rückläufig. Die Zahl der Privatinsolvenzen lag in der Hansestadt im vergangenen Jahr bei 2.085. Das waren acht Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. 2021 hatten sich allerdings auch außergewöhnlich viele Menschen zahlungsunfähig gemeldet.

