Zahl der Studierenden in Hamburg gestiegen

Die Zahl der Studierenden in Hamburg ist auf mehr als 121.000 gestiegen, ein Plus von 1,8 Prozent. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) spricht von einem tollen Zeichen und ist besonders froh darüber, dass sich immer mehr junge Menschen in die MINT-Fächer einschreiben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.