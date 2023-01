Stand: 16.01.2023 12:04 Uhr Zahl der Schockanrufe in Hamburg verdoppelt

In Hamburg hat sich die Zahl der sogenannten Schockanrufe verdoppelt. Für das vergangene Jahr wurden fast 1.100 Fälle registriert. Im Durchschnitt geschah es etwa drei Mal am Tag, dass Menschen am Telefon erpresst wurden. Die Täter gaukelten vor, nahe Verwandte zu sein und dringend Geld zu brauchen. Der Schaden lag insgesamt bei fast zwei Millionen Euro. Die AfD hatte die Zahlen beim Senat abgefragt.

