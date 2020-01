Stand: 13.01.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Zahl der Salafisten in Hamburg geht zurück

Die Zahl der Salafisten in Hamburg geht seit dem vergangenen Jahr erstmals zurück. Laut Verfassungsschutz kann von Entwarnung aber keine Rede sein. Mit derzeit rund 730 Salafisten sei die Szene in der Stadt immer noch sehr groß, sagte Hamburgs Verfassungsschutz-Chef Torsten Voß zu NDR 90,3. Seinen Angaben zufolge gelten davon mehr als die Hälfte als gewaltbereite Dschihadisten.

Koranstände wurden verboten

Die Gründe für den Rückgang seien vielfältig, so Voß. Die Terrororganisation Islamischer Staat habe an Bedeutung verloren. Außerdem seien Koranstände verboten und Salafisten verurteilt worden. Die Sicherheitsbehörden hätten in den vergangenen Jahren erfolgreich gearbeitet, so der Hamburger Verfassungsschutz-Chef.

Deutlicher Anstieg an Salafisten in den Jahren zuvor

Vor dem Rückgang sei die Zahl der Salafisten allerdings deutlich gestiegen: Gab es 2014 noch rund 400 Salafisten in Hamburg, seien es 2017 mit fast 800 etwa doppelt so viele gewesen, so Voß. Einer der Gründe für den Anstieg: Durch die Ermittlungen des Verfassungsschutzes seien die vorher im Verborgenen handelnden Salafisten in das "Hellfeld" geholt und erfasst worden, sagte der Verfassungsschutz-Chef.

Rechtsextremismus weiter größte Gefahr

Der Islamismus war auch im Jahr 2018 neben Rechts- und Linksextremismus eines der zentralen Themen, das den Hamburger Verfassungsschutz beschäftigt hat. "Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung, mit der wir es aktuell zu tun haben," hatte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts Anfang Juli gesagt.

Seit einem Jahr hat Hamburg deshalb eine fünfköpfige Spezialeinheit eingesetzt. Die sogenannten Cyber-Nazijäger sichten rechtsextreme Chats im Internet, suchen nach Spuren von Einzelpersonen und versuchen rechtsradikale Strukturen aufzudecken.

