Zahl der Haus- und Kinderärzte in Hamburg nimmt weiter ab Stand: 11.07.2023 13:43 Uhr In Hamburg gibt es immer weniger Haus- und Kinderärzte und -ärztinnen. Was viele Patientinnen und Patienten schon lange bemängeln, bestätigen jetzt Zahlen aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU: Termine sind schwerer zu bekommen und die Wartezeiten oft sehr lang.

Seit 2019 sei die Zahl der Hausärzte und -ärztinnen regelrecht eingebrochen, klagt Hamburg CDU-Chef Dennis Thering. Auch die Zahl der Kinderärzte und -ärztinnen ist gesunken. Vor vier Jahren gab es noch 1.702 Hausärzte und -ärztinnen in der Stadt, die rund 1.572 Vollzeitstellen besetzt hatten. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 1.253 Mediziner und Medizinerinnen und 1.136 Stellen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den sowieso schon chronisch überlaufenen Kinder-Praxen: 2019 gab es noch 215 Vollzeitstellen, 2022 waren nur noch 156.

Lage in den Bezirken sehr unterschiedlich

Die Lage in den Bezirken ist dabei durchaus unterschiedlich. Im Bezirk Mitte konnte in den vergangenen Jahren sogar ein leichtes Ärzte-Plus verzeichnen. In Wandsbek hat sich die Zahl der Haus- und Kinderärzte und -ärztinnen hingegen in dieser Zeit fast halbiert. Nicht viel besser ist die Situation in Harburg und Eimsbüttel.

Behörde setzt auch auf lokale Gesundheitszentren

Die zuständige Gesundheitsbehörde verweist in der Senatsantwort auf laufende Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verbesserung der Versorgung und auf die Förderung lokaler Gesundheitszentren. Der CDU reicht das nicht: Sie will, dass die Stadt die Ärzteversorgung aktiver voranbringt. Einen entsprechenden Antrag hat die Bürgerschaft zuletzt in den Gesundheitsausschuss verwiesen, der über mögliche Maßnahmen beraten soll.

