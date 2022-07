Stand: 13.07.2022 15:24 Uhr Zahl der Geburten in Hamburg geht 2022 wieder zurück

Die Zahl der Geburten in Hamburg ist mit 11.086 im ersten halben Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder um rund 10 Prozent gefallen. Im zweiten Corona-Jahr 2021 hat es in Hamburg einen regelrechten Geburtenboom gegeben. Die meisten Entbindungen gab es in der Asklepios Klinik Altona, im Katholischen Marienkrankenhaus und im Asklepios Klinikum Barmbek. | Sendedatum NDR 90,3, 13.07.2022 15:00

