Zahl der Fälle von Geflügelpest sinkt - Stallpflicht endet

Die seit dem 10. Januar geltende Stallpflicht für Geflügel soll am Sonntag in Hamburg auslaufen. Nach Angaben der Verbraucherschutz-Behörde war die Zahl der Geflügelpest-Fälle zuletzt deutlich zurückgegangen. In Hamburg wurden in den vergangenen vier Wochen sieben Fälle der Geflügelpest festgestellt.

