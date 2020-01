Stand: 16.01.2020 10:38 Uhr - NDR 90,3

Zahl der Baugenehmigungen steigt deutlich

Es ist der zweitbeste Wert seit Jahrzehnten und liegt noch mal um 1.500 höher als im Vorjahr: Hamburgs Bezirksämter haben im vergangenen Jahr den Bau von 12.150 Wohnungen genehmigt - und damit das Ziel von 10.000 Genehmigungen übertroffen.

"Entscheidung war richtig"

Für die SPD kommt das im Wahlkampf wie gerufen. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt erklärte: "Die vor neun Jahren getroffene Entscheidung, das Wohnen zum Herzstück der SPD-Politik zu machen, war richtig." Seitdem hätte Hamburg 96.000 neue Wohnungen genehmigt.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte: "Keiner anderen Metropole in Deutschland gelingt es so gut, das Angebot an Wohnraum zu vergrößern." Dadurch sei der Mietanstieg auf 1,3 Prozent im Jahr gesunken.

Wandsbek und Nord liegen vorn

Die meisten Wohnungen, je 2.700, wurden in den Bezirken Wandsbek und Nord genehmigt. Nur in den Sondergebieten Mitte Altona und Hafencity lagen die Zahlen unter den Vorgaben. Fraglich bleibt aber, wie viele der 12.700 Baugenehmigungen auch genutzt werden.

