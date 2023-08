Stand: 10.08.2023 09:56 Uhr Zahl der Asylanträge in Hamburg steigt stark an

In Hamburg ist die Zahl der Asylanträge deutlich gestiegen. Wurden im ersten Halbjahr 2022 noch 2.634 Anträge von Schutzsuchenden gestellt, waren es in diesem Jahr bis Ende Juni bereits 4.102, wie die "Hamburger Morgenpost" unter Berufung auf Zahlen des Amts für Migration berichtete. Dabei gibt es zwei Trends: Zum einen suchen immer weniger Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in Hamburg. Dafür kommen aber mehr Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran.

