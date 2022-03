Stand: 24.03.2022 19:40 Uhr Zahl der Ankünfte von Geflüchteten aus der Ukraine nimmt ab

Auch am Mittwoch sind wieder weniger ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Hamburg gekommen als an den Tagen zuvor. Wie die Innenbehörde am Donnerstag mitteilte, erreichten 470 Menschen die Stadt. In der Woche zuvor waren es täglich etwa 1.000. Seit Beginn des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine vor vier Wochen sind etwa 18.300 Flüchtlinge nach Hamburg gekommen. Einige haben die Stadt aber wieder verlassen. Offiziell angemeldet sind fast 12.270 Menschen. | Sendedatum NDR 90,3: 24.03.2022 19:30

