Xing streicht Hunderte Jobs Stand: 12.01.2024 16:07 Uhr Das Internet-Karriere-Netzwerk Xing aus Hamburg entlässt Hunderte Mitarbeiter. Das erklärte das Mutterunternehmen New Work SE in einer internen Mitteilung

In der Hafencity arbeiten bei Xing und dem Bewertungsportal Kununu derzeit etwa 2.000 Menschen. In einer Ad-hoc-Mitteilung sprach das Mutterunternehmen "New Work" von einem Personalabbau im "signifikanten dreistelligen Bereich". Die Chefin von New Work SE, Petra von Strombeck, bestätigte dies in einer hausinternen Mitteilung.

Aktie verliert deutlich

Die Börse reagierte daraufhin geschockt: Die Aktie des Unternehmens verlor ein Viertel ihres Wertes und rutschte auf ein Rekordtief. Hintergrund ist womöglich ein Machtkampf im Burda-Konzern, der die Mehrheit an Xing hält.

