Hamburg steckt Milliarden in den Bau neuer Schulen Stand: 25.04.2023 15:55 Uhr Hamburg steuert auf einen Rekord zu: Im Jahr 2030 wird es wahrscheinlich mehr Schülerinnen und Schüler in der Stadt geben als je zuvor. Darauf reagiert die Schulbehörde mit einem ehrgeizigen Bauprogramm.

Mit einem Plus von 45.000 Schülerinnen und Schülern bis 2030 rechnet die Schulbehörde - auf dann mehr als 300.000. Deshalb sieht das laufende Bauprogramm 44 neue Schule vor. Und zehn davon sind bereits gegründet, auch wenn bei einem Teil die Gebäude noch nicht fertig sind - zum Beispiel bei der Grundschule am Baakenhafen und beim Campus HafenCity. 16 weitere Schulen befinden sich in der Gründungsphase.

Steigende Baupreise

Trotz steigender Baupreise steigen will Schulsenator Ties Rabe (SPD) keine Abstriche machen. "Der Stand von 2019 war: Vier Milliarden Euro wird es kosten. Inzwischen haben sich die Baupreise um 20 bis 30 Prozent erhöht. Das wird sicherlich auch Auswirkungen haben, aber wir bauen trotzdem ordentliche und schöne Schulen", sagte Rabe am Dienstag.

Viele Schulen werden saniert oder vergrößert

Neben den neuen Schulen sind auch viele Umbauten geplant: 120 bestehende Schulen werden saniert, modernisiert oder vergrößert. Für Schulen, die besonders stark wachsen, gibt es zusätzlich Beratung unter dem Titel "Hamburg wächst mit seinen Schulen".

