Stand: 09.08.2024 11:10 Uhr SEK-Einsatz in Ottensen

In der Erdmannstraße in Ottensen hatte ein Mann auf einem Balkon randaliert. Dabei soll der 50-Jährige laut Polizei unter anderem mit einer Deo-Sprühflasche und einem Feuerzeug hantiert haben. Zeugen riefen die Polizei, nachdem wohl der Rauchmelder in der Wohnung angeschlagen hatte. Weil der Mann so aggressiv war, alarmierten die herbeigerufenen Beamten wenig später die Spezialeinsatzkräfte, die ihn in Gewahrsam nahmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

