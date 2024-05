Stand: 16.05.2024 13:42 Uhr Gedenken an Deportation von Sinti und Roma

Mit einer Gedenkveranstaltung wird am Donnerstag in Hamburg an die Deportation von Sinti und Roma erinnert. Am 16. Mai 1940 wurden in Deutschland rund 2.500 Menschen verhaftet und in das besetzte Polen deportiert. Nur wenige erlebten das Ende des Nationalsozialismus. Am Nachmittag erinnern die Vereine und Hinterbliebenen am Hannoverschen Bahnhof an diese Opfer des Nationalsozialismus. Eine zweite Gedenkveranstaltung findet am Friedhof Diebsteich statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2024 | 13:00 Uhr