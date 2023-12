Stand: 17.12.2023 08:22 Uhr Deutlich mehr Laden- und Taschendiebstähle in Hamburg als 2022

In Hamburg haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Taschen- und Ladendiebe und-diebinnen ihr Unwesen getrieben. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum waren die Diebe und Diebinnen dabei zwischen Januar und September sogar noch aktiver als 2022. Exakt 15.567 Fälle (2022: 10.632) von Ladendiebstahl und 10.387 Fälle (2022: 7.603) von Taschendiebstahl sind in den ersten neun Monaten diesen Jahres registriert worden, wie aus einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervorgeht. Das entspricht einer Steigerung von 46 beziehungsweise 37 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.12.2023 | 09:00 Uhr