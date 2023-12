Stand: 02.12.2023 20:47 Uhr Basketball-Bundesliga: Towers feiern sechsten Saisonerfolg

Mit ihrem sechsten Sieg in der zehnten Partie haben die Veolia Towers Hamburg ihren Playoff-Rang in der Tabelle der Basketball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich am Samstagabend mit 86:81 (51:38) beim Mitteldeutschen Basketball Club durch. Bester Werfer bei den Towers war Aleksander Dziewa (17 Punkte).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.12.2023 | 08:00 Uhr