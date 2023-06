Stand: 05.06.2023 19:30 Uhr Demonstration: Warnstreik in der Süßwarenindustrie

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat zu bundesweiten Warnstreiks in der Süßwarenindustrie aufgerufen. Der Auftakt war am Montag in Hamburg. Hunderte Beschäftigte aus zehn Betrieben in Hamburg, Norderstedt und der Lüneburger Heide legten die Arbeit nieder und zogen durch die Hamburger Innenstadt zum Rathaus. NGG fordert für die bundesweit rund 60.000 Beschäftigten 400 bis 500 Euro mehr pro Monat und 200 Euro mehr für die Auszubildenden. Die Arbeitgeber haben bislang 100 bis 120 Euro mehr angeboten.

