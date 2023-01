Stand: 08.01.2023 06:02 Uhr Schwache Towers Hamburg unterliegen Ulm deutlich

Die Veolia Towers Hamburg haben nach zuletzt zwei Siegen in der Basketball-Bundesliga wieder einen Dämpfer im Kampf um die Playoff-Plätze hinnehmen müssen. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Chefcoach Raoul Korner vor 3.400 Zuschauenden in der Inselparkhalle Ratiopharm Ulm nach einem in der zweiten Halbzeit schwachen Auftritt mit 65:80 (42:40). Bester Werfer der Hamburger war Kendale McCullum (16).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.01.2023 | 08:00 Uhr