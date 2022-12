Stand: 29.12.2022 07:10 Uhr Frau von Linienbus angefahren und lebensgefährlich verletzt

In Lokstedt ist am Mittwochabend eine Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Ein Linienbus hatte die Fußgängerin angefahren. Laut Polizei überquerte die 58-Jährige die Koppelstraße und wurde dabei von dem abbiegenden Bus erfasst. Sie kam mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

