Spendenparlament schüttet Rekordsumme aus

Das Hamburger Spendenparlament hat in diesem Jahr eine Summe von rund 1,1 Millionen Euro ausgeschüttet. Mit dem Geld wurden 79 Projekte gefördert - so viele wie nie zuvor. Der Vorstandsvorsitzende Uwe Kirchner sagte, hinter diesen Zahlen stehe die wachsende Bedürftigkeit vieler Menschen in Hamburg. Das Hamburger Spendenparlament unterstützt seit mehr als 25 Jahren Projekte gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation.

